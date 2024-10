La Torres fa e disfa, con la Ternana finisce 1 a 1

Ternana in serie utile da otto giornate, Torres per riassaporare il gusto della vittoria di fronte al pubblico amico. Greco sceglie Varela e Fischnaller, a sostegno dell'unica punta, Diakitè. Abate replica con Cicerelli e Romeo a supporto di Cianci, terminale offensivo. Cominiano meglio i padroni di casa. Velo di Giorico per il piatto destro di Zambataro, fuori di un nulla.

Al quarto d'ora, la girata di testa di Diakitè che si perde a lato della porta di Vannucchi. Zambataro ci prova anche con un tiro cross che non sorprende l'estremo difensore ospite. Secondo tempo ed è ancora Torres. Progressione e gran sinistro dalla distanza di Mastinu, Vannucchi in due tempi nega la gioia del gol al capitano rosso-blu. Per vedere la Ternana bisogna attendere il 70esimo, Maestrelli di testa non inquadra la porta di Zaccagno.

Poco dopo arriva il gol della Torres. Nicola Nanni, appena entrato, apre per Guiebre. Suggerimento per l'accorrente Zampataro che controlla e in diagonale firma il vantaggio dei padroni di casa. Prima rete in campionato per l'esterno di Greco. Il vantaggio però dura solo 9 minuti. Sul traversone di Corradini, Dametto nel tentativo di anticipare Cianci, tocca di testa e infila la porta di Zaccagno. Clamorosa autorete del centrale difensivo rosso-blu. Al novantesimo, fraseggi tra Curcio e Donnarumma ma il diagonale si perde sul fondo. Al Vanni Sanna finisce 1 a 1 e con tanti rimpianti per i padroni di casa.