Malore in campo per Christian Eriksen, Danimarca: "È sveglio"

Malore in campo per Christian Eriksen che, durante Danimarca – Finlandia, si è accasciato improvvisamente al suolo. Immediato l'intervento dello staff medico che ha iniziato subito a rianimare il fantasista dell'Inter. I compagni hanno fatto un cordone attorno a lui. Dopo qualche minuto di massaggio cardiaco è stato portato via in barella, circondato da teli per nasconderlo alle telecamere. Il match è stato sospeso per "emergenza medica". La Uefa, in un tweet, comunica che il giocatore danese è stato trasportato in ospedale ed è stato stabilizzato. "È sveglio" conferma la Nazionale danese.