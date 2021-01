Mantova ci prova, la Triestina esce indenne

Il Mantova ci prova fino alla fine, ma il muro di Trieste non crolla e alla fine lo 0-0 va poco bene sia di qua che di là. Bianchi arma Gerbaudo, la bicicletta va a sbattere sulla difesa giuliana. Ancora Guccione, questa volta da fuori, Offredi si organizza in due tempi. Poca Triestina, Granoche che telefona a Tosi è un raro esempio di proiezione offensiva, perché con più o meno forza è sempre il Mantova a menar le danze per cercare di passare. Gli ospiti chiudono il primo tempo con una cosa da fuori che solo a chiamarla tiro si dice una mezza bugia.





Ripresa e occasionissima per i padroni di casa, Offredi la combina in uscita e quando Ganz ha tutta la porta per colpire trova Ligi ultimo soldato sulla trincea alabardata. E' il momento migliore del Mantova, ancora Guccione e stavolta Offredi riscatta la cosa precedente. E il confronto tra i due protagonisti prosegue subito dopo a distanza, stavolta la vince facile il portiere. Che invece è decisivo quando Ganz sbuca di testa, e trova il riflesso salva risultato. La Triestina è sostanzialmente in un contropiede di Mensah sul quale Tosi resta freddo e chiude tutto per salvare almeno il minimo sindacale di un punto molto insapore.