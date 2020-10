Mercato: Cesena, Ravenna e Imolese attive fino alla chiusura

Il mercato chiude con le ultime scosse di assestamento. La partenza lenta del Cesena, il cui andamento lento aveva parziale giustificazione nel via vai di giocatori, potrà ora contare su 3 certezze in più. Quelle che il diesse Zebi ha portato a casa nell'ultimo giorno. Innanzitutto la difesa, dopo il lungo corteggiamento al pescarese Drudi, ecco spuntare Lorenzo Gonnelli dal Livorno che pareva invece destinato al Perugia. Gonnelli, 27 anni passati tra B e C, ha firmato un triennale. A centrocampo il colpo di spessore si chiama Valerio Steffè. La sua aggressività può risultare determinante in una zona del campo che necessita del cambio di passo. Il contratto è un anno con opzione per il rinnovo mentre è un prestito secco quel Gabriele Capanni che il Milan ha girato in Romagna. Esterno offensivo classe 2001 in cerca di conferme dopo un grande settore giovanile.

A proposito di rotte da invertire il Ravenna ancora al palo chiude il mercato con Lorenzo De Grazia: il centrocampista viene dal Modena società con la quale ha giocato l'ultima stagione e dalla quale al mattino si era svincolato. La difficile ripartenza dopo la riammissione poteva essere in preventivo, ora però servono punti.

Chi sta meglio di tutti e' l'Imolese. Una vittoria e un pareggio nelle prime due di campionato e allora solo movimenti che riguardano i giovani. Alla corte di Roberto Cevoli sono arrivati in prestito due ottimi prospetti: sono il centrocampista sampdoriano Lorenzo Sabattini, classe 2001, e il diciottenne attaccante del Sassuolo Nicolas Laghi.