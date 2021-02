Modena – Matelica 4-1

Riecco il Modena che sembrava perdere quota ed invece con questa vittoria torna nelle parti nobili della classifica. Uno – due nei primi minuti a stordire un Matelica meno convincente nelle ultime uscite. Pergreffi dopo appena due minuti risolve in mischia con il sinistro. L'inizio del Modena è tambureggiante, Muroni dalla distanza, largo ma non troppo. Canarini scatenati, Spagnoli di testa, un difensore del Matelica spazza a portiere battuto. E' una partita anche spettacolare, Leonetti prova il goal a sensazione, la bicicletta eseguita con grande coordinazione esce alta di un soffio. Poco dopo il quarto d'ora Modena al raddoppio con Muroni che si alza per andare a colpire di testa e battere Vitali per la seconda volta. La sensazione è che sia un po' tutto troppo semplice per i padroni di casa ma il Matelica in prestito dalla Salernitana ha un giocatore che in questa stagione sta facendo la differenza. Emilio Volpicelli napoletano classe 1992, riceve al limite sterza e con il sinistro va a togliere le ragnatele dall'incrocio dei pali. Non è certamente la prima straordinaria prodezza di un giocatore che aggiunge un'altra perla alla collezione. Mignanelli con il sinistro è l'ultima opportunità di un bel primo tempo . Ad inizio ripresa l'episodio che chiude i giochi. Tulissi, toccato da De Santis sul piede d'appoggio, il direttore di gara non ha esitazioni e concede il calcio di rigore. Luppi dagli undici metri porta il Modena a distanza di sicurezza. Il quarto goal di Muroni, doppietta per lui è forse una lezione troppo pesante per un Matelica che nonostante la larga sconfitta ha fatto una buona prestazione. Allo Stadio Braglia di Modena, Modena batte Matelica 4-1.