Il Padova ha comunicato il nome del nuovo allenatore, si tratta di Massimo Pavanel. L'anno scorso Pavanel ha guidato la Feralpisalò nel girone B di Serie C, concludendo la stagione al quinto posto e venendo eliminati dal secondo turno dei play-off. Pavanel prende il posto di Andrea Mandorlini, a cui non è riuscita la promozione con il Padova in Serie B dopo la sconfitta in finale play-off contro l'Alessandria.