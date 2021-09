Perinetti a Cpiace: "Gestioni economiche allegre, è ora di riportare i conti in ordine"

Era il 1991 quando incaricato dalla società partenopea allora guidata da Corrado Ferlaino parlò con Diego Armando Maradona per comunicargli l'avvenuta squalifica per doping. Fu uno dei momenti topici dell'infinita carriera di Direttore Sportivo di Giorgio Perinetti classe 1951 e già all'età di 21 anni nei quadri dirigenziali della Roma. Perinetti a Cpiace, altro ospite di prestigio oggi per la terza volta chiamato a lavorare a Siena. La squadra toscana inserita nel girone B di Serie C non ha solo un grande dirigente, ma ha anche un campione del mondo in panchina come Alberto Gilardino, il quale dopo aver dimostrato di essere stato un grande attaccante adesso deve dimostrare di essere un grande allenatore, combinazione spesso non matematica. E' un calcio malato con allegre gestioni economiche -sostiene il Direttore Sportivo-, occorre, -dichiara- riportare tutto in ordine.