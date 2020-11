Perugia-Gubbio 0-0, derby umbro a reti bianche

SRV_PERUGIA_-_GUBBIO_211120

Si interrompe la striscia casalinga del Perugia che al “Curi” vinceva da 3 partite di fila. Per i grifoni è il secondo 0-0 consecutivo dopo quello di Carpi e soprattutto è fallito il momentaneo sorpasso al Padova in vetta alla classifica. Dall'altra parte un Gubbio messo benissimo in campo da Vincenzo Torrente e che, nella ripresa, fa pure la voce grossa.





Il derby umbro fatica a decollare, prima grande chance al minuto numero 32: Burrai scodella in direzione Sgarbi che incorna a botta sicura. Superlativo Cucchietti che respinge d'istinto. I rossoblu si fanno vedere con lo scarico di Megelaitis in direzione Pasquato che calcia di prima dal limite ma non inquadra lo specchio della porta.

Nel secondo tempo è ancora Gubbio: Gerardi appoggia per capitan Malaccari, destro a giro diretto all'angolino e messo in calcio d'angolo da Fulignati. Sul corner successivo Ferrini gira sul primo palo ma non trova il bersaglio grosso. Il Perugia della ripresa è tutto nel gol annullato al neo-entrato Bianchimano. I





l 20 deposita in rete su assist di Melchiorri ma è ampiamente in posizione di off-side. L'unica volta che Cucchietti viene chiamato in causa, invece, è quando si ritrova costretto a smanacciare il cross insidioso dello stesso Melchiorri. Negli ultimi 20, gli eugubini prendono in mano le redini del match ma non la sbloccano: Pasquato raccoglie e ci prova con il mancino, Fulignati si distende in corner. Agli uomini di Caserta non basta invece l'ultimo tentativo di Dragomir, alto sopra la traversa. E' un nulla di fatto che, però, sorride più al Gubbio.