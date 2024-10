Pescara sempre più capolista: Pontedera battuto 2-1

Lanciato, forte, fortunato, il Pescara non si ferma e vola. Contro il Pontedera all'ultimo respiro arriva la sesta vittoria consecutiva. Avvio con Plizzari all'avventura, poi Brosco rimedia. Si vede il Pescara con Bentivegna, il destro di Valzania si infrange sul reattivissimo Tantalocchi. Il Pontedera è guardingo, ma non rinuncia a ripartire, fa quasi centro quando Perretta gioca l'inserimento di Pietra il cui colpo di testa risulta incredibilmente alto. Punto, il Pescara stringe l'assedio. Dagasso per il colpo di testa che non fa danni. Abruzzesi che sfondano sempre da sinistra, Gagliardi rimpalla Merola, Vergani ci arriva scoordinato. Capolista a tutta, Merola su punizione carteggia la traversa. E poi arriva al minuto 38 l'episodio che sblocca. Bentivegna va fino in fondo e il cross sbatte sul braccio di Guidi per uno di quei rigori moderni oggi indiscutibile. Ancor meno discutibile l'esecuzione di Merola. Ripresa, i ritmi crollano e il Pescara controlla. Tutto bene fino al 67' quando Guidi fa la sponda e Pietra di testa coglie di sorpresa tutta la concorrenza e fa 1-1. Padroni di casa che un po' accusano e faticano a ripartire. Però col Pescara non è mai finita nemmeno a pochi secondi dal triplice fischio. Stavolta ci si mette anche Tantalocchi che esce col retino e spiana a De Marco il 2-1 che fa impazzire l'Adriatico e manda i biancazzurri in fuga verso la B.