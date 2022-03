Pietrangeli premia la pazienza del Rimini

Non bello, non brillante, il Rimini la vince da squadra forte con pazienza e personalità. Contro un Mezzolara ordinato che fa molto bene quello che può fare, coprire il campo e mettersi sull'avversario. Malagoli respinge la punizione di Gabbianelli. Mezza protesta per Deratti aiutato a cadere in area e poi brividi per una sbavatura difensiva che Cortesi rischia davvero di punire e poi si astiene. L'occasionissima biancorossa arriva sui piedi di Piscitella che ci mette troppo a liberarsi al tiro e poi viene rimpallato.

Match bloccato perché la gamba del Mezzolara sovrasta il palleggio di un Rimini basso di giri. Minuto 34, altro strappo dei padroni di casa, Tonelli sfonda e la mette per Piscitella: conclusione alta da posizione buonissima. Prima dell'intervallo Landi pericolosamente, si salva la difesa di casa. Ripresa con la Sponda di Pietrangeli per Deratti che va alto e poi Gaburro, cui il pari non sta bene, ci mette le mani. Germinale e Pecci dentro per Tonelli e Haveri. Pecci si vede subito con un'idea da fuori area stoppata da Malagoli. L'ultimo vero spavento biancorossi lo provoca Landi e poi il Mezzolara resta in 10. Germinale si libera e Dall'Osso lo trattiene. Secondo giallo ed emiliani in 10.

Al minuto 38, Pietrangeli svetta dall'angolo e ricaccia di forza il Ravenna a -5.