Pistoiese–Reggiana 0-2. Un gol per tempo e vittoria in trasferta per i granata

Radrezza bene in mezzo per Zamparo colpo di testa e grande parata di Crespi. Si presenta così la Reggiana. Primo tempo dominato dalla squadra di Aimo Diana e Pistoiese che regge grazie alle parate salva risultato del portiere Crespi. Rosafio dalla destra lascia partire un tiro cross che muore alle spalle di Crespi. La Reggiana trova il vantaggio con una conclusione velenosa dell'attaccante. Sul traversone nessuno tocca e Crespi è ingannato. Non c'è reazione da parte degli orange che rischiano grosso quando un malinteso tra Ricci e Pozzi (secondo portiere che ha sostituito Crespi) permette a Zamparo di provare il pallonetto che termina alto sulla traversa. In contropiede il raddoppio con Lanini. Allo Stadio Marcello Melani di Pistoia, Reggiana batte Pistoiese 2-0