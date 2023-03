Prolungamento del contratto per Giandonato. Con la Fermana fino al giugno 2025

Foto: Fermana Football Club

Una delle più belle sorprese del campionato di Serie C Girone B è senza dubbio la Fermana. I marchigiani sono stati ripescati hanno dovuto allestire la rosa in tempi molto stretti e hanno affidato la panchina ad un tecnico preparato ma per la prima volta alla guida di una squadra di professionisti come Stefano Protti che ha superato ampiamente l'esame. La Fermana si trova al dodicesimo posto in classifica a – 4 dai play off e a tre punti da quota 40 considerata da tutti la quota salvezza definitiva.

Il Direttore Sportivo Massimo Andreatini, ieri ospite di Cpiace si dichiara molto soddisfatto della stagione, fino a qui della Fermana, ma sa che è anche arrivato il momento di alzare l'asticella, si può e si deve pensare anche di raggiungere la decima posizione che vale i play off. Le buone notizie non sono finite. La Fermana reduce dal pareggio di Imola blinda Manuel Giandonato, per lui contratto fino al 30 giugno 2025. Il centrocampista era uscito malconcio da uno scontro di gioco domenica contro l'Imolese, trasportato in ospedale per accertamenti, le sue condizioni sono rapidamente migliorate. Rientrato a casa ha saputo della notizia del prolungamento del contratto.