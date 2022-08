Real Madrid - Eintracht Francoforte per la Supercoppa Europea

Il Real Madrid, detentore della Champions League, e l'Eintracht Franconforte, vincitore della Europa League, si sfidano nel tradizionale appuntamento che assegna il primo trofeo europeo della nuova stagione. La Supercoppa Europea si gioca allo stadio Olimpico di Helsinki. È la prima volta che una finale di una competizione UEFA per club si gioca in Finlandia. Il Real Madrid gioca per l'ottava volta nella sua storia questa finale, con un record di quattro vittorie e tre sconfitte. L'ultima volta nel 2018 era arrivato un ko contro l'Atletico Madrid dopo i tempi supplementari. I tedeschi dell'Eintracht Franconforte sono alla prima finale di Supercoppa Europea. Dirige l'incontro l'inglese Michael Oliver.