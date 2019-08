Rimini, niente Gasperi: l'ex San Marino alla Virtus Verona

Niente Rimini per l'ex San Marino Matteo Gasperi che ha firmato un biennale con la Virtus Verona. Il centrocampista classe '97 sembrava molto vicino ai biancorossi, tanto che aveva pure raggiunto la squadra al ritiro di Sant'Agata. Poi la brusca frenata, dovuta alla volontà del ds D'Agnelli di tesserarlo solo dopo aver piazzato i tanti esuberi. Tra i quali non rientra più il trequartista Cicarevic che ha ufficialmente risolto il suo contratto col club romagnolo: andrà al Legnago, in Serie D. Torna nei Dilettanti anche Buonaventura, prossimo al Savona.