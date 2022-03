Rimini – Ravenna un duello che sta appassionando tutta la Romagna

Rimini 67, Ravenna 64. Per entrambe un punteggio altissimo dopo 27 giornate. Quando mancano 11 turni al termine della regular season, i biancorossi di Gaburro potrebbero ambire a raggiungere la fatidica quota 100. Ovviamente è semplicemente un gioco matematico, ma è chiaro che le due romagnole stanno tenendo un ritmo insopportabile per tutte. Prima dello scontro diretto, 10 aprile ore 15 al Benelli di Ravenna, il Rimini dovrà affrontare nell'ordine Correggese fuori, Mezzolara in casa, Aglianese in trasferta e Fanfulla al Neri. Non è un calendario semplice a partire dal match di Correggio dove i rivieraschi si presenteranno senza tre grosse pedine dello scacchiere come Greselin, Gabbianelli e Mencagli squalificati. La Correggese è quinta in classifica e vuole mantenere viva la possibilità di disputare i play off. Match, quello di domenica, non facile nemmeno per il Ravenna che gioca in casa con l'Aglianese sesta in graduatoria. Coefficiente di difficoltà simile per entrambe le pretendenti alla promozione in serie C come sottolinea anche il tecnico del Rimini, Marco Gaburro. Nel video la sua intervista