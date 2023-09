Rimini sfortunato e sciupone e il Pineto fa la storia

Niente punti all'Adriatico per un Rimini bello, autolesionista e sfortunato, che almeno un pari l'avrebbe meritato. E invece va tutto al Pineto che con l'1-0 trova il suo primo successo di sempre tra i professionisti, scavalcando in classifica i biancorossi. Gara viva su ambo i fronti: Tedeschi a imbeccare Pellegrino, murato dall'uscita di Colombo. Salvifico in questo caso l'estremo sammarinese, che ha vita decisamente più facile sul colpo di testa di Gambale. E qui entra in gioco anche il Rimini: asse Semeraro-Lamesta sulla sinistra, Tonti copre bene il palo. Angolo e sempre Lamesta dalla bandierina per lo stacco di Gorelli, traversa a portiere battuto.

In fascia mancina gli ospiti sfondano a piacimento, ora pure coi cross di Capanni: sul primo Gorelli prolunga e Morra se lo divora centrando Tonti da due passi, sul secondo Langella calcia da appena dentro l'area, senza far paura all'estremo di casa. E dopo aver sciupato, il Rimini si complica ancora la vita, sul finire di frazione, con l'ingenuità di Semeraro: sulla solita sortita in corsia sinistra manata a Tedeschi e giallo, che essendo il secondo gli costa l'espulsione.

Ripresa e tentativi a salve: Schirone da fuori e Colombo in scioltezza, di là idem per Tonti sulla conclusione di Lamesta. Pian piano però l'uomo in meno si fa sentire e il Pineto prende campo, trascinato da Volpicelli: punizione dalla mezzaluna e traversa piena, mentre sullo spunto di Chakir lo aiuta a liberarsi ma poi gli fa da ostacolo al momento del tiro.

Stessi protagonisti, con esito opposto, all'87°: Njambe dalla destra, velo di Chakir e sinistro di prima intenzione di Volpicelli, reso letale dalla deviazione di tacco di Bouabre. Manca poco e pare l'azione da sipario, invece c'è ancora tanto: sempre Volpicelli dal limite e palla sul palo, Germinario si fionda a rimbalzo per chiuderla ma spedisce alto. E allora, al 5° e ultimo di recupero, ci sarebbe il pari di Ubaldi, che sul corner di Langella ribadisce in rete l'inzuccata di Pietrangeli respinta corta da Tonti. Però c'è fuorigioco, dunque niente patta in extremis per il Rimini – al terzo ko in 4 turni – e Pineto che aggiunge una pagina importante alla sua storia.