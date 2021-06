Rimonta Rimini, 3 a 1 alla Correggese

Squalificato Mastronicola in panchina Drudi si gioca davanti a circa 500 spettatori dei 960 che avrebbero potuto assistere all’incontro. Giusto il tempo di sistemarsi e il Rimini è già sotto . Fa tutto Saporetti che raccoglie sulla destra né salta un paio poi piazza il sinistro sotto la traversa . Bel gol ma la difesa biancorossa gli ha fatto fare quello che ha voluto . Prima risposta Rimini con Ambrosini, stop, controllo e colpo di tacco per Simoncelli cross in mezzo per il colpo di testa di Vuthaj, blocca Sottoriva . Azione sottolineata dagli applausi del pubblico . Altra azione corale Rimini poco prima della mezz’ora. Arlotti apre per Ambrosini cross radente Vuthaj sul secondo palo non riesce a chiudere a rete . Si rivede anche la Correggese con il traversone da destro e il colpo di testa sopra la traversa di Carrasco . Pupeshi fuori per Pari questa la mossa di Drudi ma chi ha la palla del raddoppio è la Correggese . Diallo atterrato da Gomis poteva starci anche il penalty la sfera arriva ad Alessandro Muri che sbaglia un rigore in movimento .









Grosso rischio Rimini poi alleggerisce Ricciardi con il tiro alto di poco, e Vuthaj in mezza rovesciata non trova la porta. La Correggese getta al vento un’altra palla gol quando Saporetti la mette nel corridoio per Diallo esce bene Adorni che alza in angolo . Troppi errori Correggese e il Rimini pareggia . Gran palla di Simoncelli per il 20esimo sigillo in campionato di Dardan Vuthaj . E il Rimini la ribalta tra le proteste Ricciardi alla conclusione, Ambrosini sistemato davanti a Sottoriva in sospetta posizione irregolare l’arbitro tra le proteste concede è sorpasso biancorosso . Ambrosini su punizione Sottoriva in angolo . A 5 dal termine l’arbitro concede un rigore per fallo su Casolla. Proteste veementi della Correggese e a farne le spese è proprio il sammarinese giocatore della Nazionale Filippo Fabbri espulso dal direttore di gara. Ambrosini non sbaglia e al Rimini adesso basta una vittoria nelle prossime due per essere sicuro dei play off .

Al Romeo Neri di Rimini, Rimini batte Correggese 3-1

Lorenzo Giardi