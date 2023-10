Paulo Sousa non è più l'allenatore della Salernitana. Il tecnico portoghese paga un avvio difficile in campionato con zero vittorie e appena 3 punti conquistati in 8 giornate. Al suo posto arriva Filippo Inzaghi che avrà un contratto fino a fine stagione con opzione di rinnovo in caso di salvezza con i campani.