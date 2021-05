Sammaurese - Rimini 1-2

Il Rimini in 10 rimonta la Sammaurese e torna alla vittoria dopo oltre un mese Mastronicola rivoluziona la sua squadra e non convoca per scelta tecnica Pupeschi, Ambrosini, e Casolla, una scelta che non avrebbe spiegazioni . Evidentemente un segnale una scossa per scuotere una squadra che deve ritrovare la vittoria per sperare di arrivare alla post season, senza tre potenziali titolari . Altra defezione quella di Viti infortunio durante il riscaldamento al suo posto Nanni. Sull’angolo di Ricciardi, Vuthaj in rovesciata sfera non lontano dal palo . Si vede anche la Sammaurese con il campanile da buona posizione alzato da Manuzzi che non crea pericoli ad Adorni. Buon lavoro di Arlotti per Diop sfera nell’area piccolo irromper Vuthaj tocco sul palo. Punizione Sabba testa di Bonandi, c’è l’anticipo non la precisione. Prima dell’intervallo fallo di Diop secondo giallo e Rimini in 10.









Bonandi alla conclusione, Adorni con un grande intervento tiene in piedi il Rimini . Dall’altra parte Arlotti arresta e tiro sfera alta non di molto . La partita si sblocca su palla inattiva dal corner testa del difensore Gurini la sfera tocca il palo e rotola dentro . Biancorossi alle corde, Sabba con il destro palo esterno, episodio salva Rimini e qui cambia la partita. Vesi tocca con un braccio sul taglio di Battisti. Rigore trasformato da Scott Arlotti . La Sammaurese subisce il colpo e incassa anche il sorpasso il gol in mischia è di Valeriani in girata. Ancora essenziale Adorni su Chiwisa. Dopo 5 di recupero il Rimini festeggia una vittoria che mancava da oltre un mese .

