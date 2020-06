Serie A: giocatori e staff Bologna rinunciano a una mensilità

Il Bologna Fc 1909 ha comunicato che, in considerazione della lunga sosta imposta dall'emergenza sanitaria, i calciatori della prima squadra e lo staff tecnico hanno dato, come i dirigenti, la loro disponibilità alla riduzione dell'emolumento annuo, in misura di una mensilità. La società, si legge in una nota, esprime apprezzamento per il senso di responsabilità dimostrato anche in questo momento dai calciatori e dai tecnici.