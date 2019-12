Serie A: il Milan vince 3-2 a Bologna. Mihajlovic in panchina dopo il trapianto

Missione compiuta al Dall'Ara per il Milan. Nel posticipo della 15.ma giornata di Serie A la squadra di Pioli batte 3-2 il Bologna e centra il secondo successo di fila tremando nel finale. Nel primo tempo un rigore di Piatek (15') sblocca il match, poi Theo Hernandez prima raddoppia (32') e poi segna nella porta sbagliata (40'). Nella ripresa Bonaventura firma il tris al 46' e Sansone accorcia le misure dal dischetto all'84'.

L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è tornato in panchina per la prima volta dopo il trapianto di midollo, fatto a fine ottobre a causa della leucemia che lo ha colpito. Mihajlovic è entrato in campo al Dall'Ara per guidare il suo Bologna nella sfida interna contro il Milan, accolto da un'ovazione dello stadio. L'ultima volta era andato in panchina a Torino contro la Juventus.