Nel posticipo della quinta giornata di Serie A il Torino ha battuto 2-1 il Milan in rimonta. Una sconfitta che mette in discussione il tecnico dei rossoneri Marco Giampaolo, mentre porta i granata al quarto posto in campionato. Walter Mazzarri si dice soddisfatto della reazione, ma ha comunque qualche appunto da fare ai suoi giocatori.

Nel video l'intervista postpartita ai due allenatori