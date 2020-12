Serie C 16. Il derby Ravenna – Imolese deciderà il destino di Cevoli

Il Cesena ospita la Sambenedettese. Le due squadre sono in piena zona play off ma con ancora oltre un girone da giocare è chiaro che una vittoria dell'una o dell'altra potrebbe aprire a scenari insperati fino a qualche settimana fa. Viali recupera Michele Nardi che sarà regolarmente tra i pali. Recupera anche Caturano che si accomoderà in panchina. Il Cesena non può rischiare di perderlo ancora ed è probabile che il centroavanti assaggi solo il clima partita per poi tornare totalmente disponibile da inizio anno.





Occhi puntati sempre alle 15 sul derby Ravenna – Imolese. Per i rossoblu 2 punti nelle ultime 10 giornate, un ruolino triste che va immediatamente invertito. Un altro passo falso significherebbe cambio di guida tecnica, almeno questo è quello che trapela da Imola. Non naviga certamente in buone acque nemmeno il Ravenna ed è per questo che sembra più un derby da play out che da regoular season. Le altre delle 15 di domani sono: Matelica – Carpi, FeralpiSalò – Fermana, Triestina – Perugia e Virtus Vecomp Verona – Sud Tirol. Il programma della 16° proseguirà domenica sempre alle 15 con Gubbio – Padova; Vis Pesaro – Arezzo, il DS della Vis Pesaro Crespini sarà ospite in studio della puntata di Cpiace di lunedi 21. Alle 17.30 Legnago – Mantova e Modena – Fano.