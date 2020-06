Serie C: Cesena per la ripartenza, Rimini per la sopravvivenza

Il Presidente del Cesena Patrignani non si è dimenticato di Alfio Pelliccioni: “quando si interrompe un percorso che è stato indiscutibilmente positivo- ha detto al Corriere Romagna- la separazione è un dispiacere per tutti. Con Alfio – continua Patrignani- abbiamo lavorato bene, abbiamo vinto un campionato tutt'altro che scontato al primo tentativo e in questa stagione abbiamo ottenuto l'obbiettivo salvezza. Ma noi vogliamo essere rock, il Presidente si è celentanizzato- e così abbiamo scelto Zebi”. Quello che emerge è che la società bianconera abbia scelto la brillantezza del giovane alla ruggine dell'esperto. Alfio Pelliccioni, che ha ancora nella sua immagine di WhatsApp il gagliardetto del cavalluccio, avrebbe portato a termine il suo lavoro terminandolo a giugno 2021. Ora per lui si aprono altri scenari. Si parla di una società blasonata di Serie C del nord.

Moreno Zebi lavorerà con Viali. I due si sono conosciuti a Novara e lavoreranno insieme per il bene del Cesena. Durante la conferenza stampa di presentazione di Zebi si è parlato anche del futuro societario del Cesena. Patrignani ha confermato di aver parlato sia con l'ex Presidente della Sambenedettese Fedeli sia con il gruppo guidato dall'ex Cesena e Inter Fausto Pizzi. Ma per il momento – ha concluso Patrignani – non c'è nulla di concreto. “Siamo ancora noi l'unica certezza”.

Se a Cesena si gioca la partita della ripartenza, a 20 chilometri di distanza verso sud si gioca tutta un'altra partita: quella della sopravvivenza. Alle 15.30 scatta l'ora X. Il legale difensore del Rimini Cesare Di Cintio in udienza telematica spiegherà al Collegio di Garanzia del Coni le motivazioni che devono riportare il Rimini a giocarsi le chance di permanenza di categoria sul campo. Le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia – riferisce il Corriere Romagna- saranno composte dal Presidente Franco Frattini, e dai componenti Mario Sanino, Manuela Sinigoi, Massimo Zaccheo e Dante D' Alessio. La sentenza è prevista in serata.