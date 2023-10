Serie C, il Perugia di Baldini vince in casa della Juventus NG

Il Perugia continua la sua ottima stagione con l'ennesimo risultato positivo di questo campionato. La squadra di Francesco Baldini allunga a nove la serie e insieme alla Torres continua ad essere l'unica squadra imbattuta del girone. Ad Alessandria è subito la squadra ospite a rendersi pericolosa. Vazquez entra in area dalla destra e chiama subito in causa Daffara. Sulla respinta Matos non riesce a ribadire in porta, la Juventus NG si salva. Replica bianconera con Mancini che ci prova da fuori, conclusione centrale che Furlan controlla. Sempre Mancini ci prova a metà del primo tempo al termine di una ripartenza bianconera, il numero 23 calcia alto da posizione defilata. Pochi secondi dopo, gran giocata sulla sinistra di Bozzolan che mette al centro per Stivanello, che gira di testa alto. La Juventus prova a sfruttare il contropiede e con Hasa riesce a costruire una buona opportunità che termina con la conclusione del numero 7 fuori di poco. In chiusura di tempo l'episodio chiave della sfida. Matos prende il tempo a Muharemovic, il numero 5 tocca l'avversario, il direttore di gara concede il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Vazquez che non sbaglia. Perugia avanti 1-0 all'intervallo. Nella ripresa la squadra di Baldini la chiude dopo 6 minuti, sul traversone dalla destra, Kouan salta più in alto, colpisce bene di testa e firma un bel 2-0. Il Perugia avrebbe anche la palla del tris con Matos che da buona posizione spara alto di sinistro. I bianconeri non sono mai veramente pericolosi e sono solo in un tiro di Hasa da fuori che termina sopra la traversa. Perugia ben chiuso dietro e la soluzione da fuori diventa la regola per i bianconeri. Vince il Perugia, bella vittoria della squadra di Francesco Baldini che accorcia sulla capolista.