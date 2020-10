Serie C : Il Sud Tirol prova ad andare in fuga

-

Il Sud Tirol fa le prove di fuga e scarica tutta la sua forza sul Carpi. Il vantaggio è un anticipo perentorio di Tait di testa. Raddoppio con una finalizzazione in mischia di Rover. Tris di Magnaghi di testa che chiede il pallone e festeggia con dedica al figlio in arrivo. Sud Tirol a + 2 sulla Triestina vittoriosa in trasferta sul campo della Vis Pesaro. Il goal che decide l'incontro è di Litteri, nonostante la trattenuta e il possibile calcio di rigore a suo favore, riesce a spingerla in porta in caduta. A Pesaro, Triestina batte Vis Pesaro 1-0. L'arrivo di Camplone non fa svoltare l'Arezzo che in casa viene travolto dal Padova. In goal il solito Della Latta di testa. Sempre di testa il raddoppio, in questo caso la firma è di Nicastro . Arezzo completamente in balia dell'avversari, sbaglia il rilancio la difesa, Ronaldo da fuori con un destro a giro e sono 3. Non c'è partita, il poker sempre in mischia e ancora una volta di testa è di Buglio. La manita arriva per effetto di una azione straordinaria tutta di prima finalizzata dalla stoccata di Ronaldo. Ad Arezzo, Padova batte Arezzo 5-0. Unico 0-0 quello tra Modena e FeralpiSalò, altra vendemmiata di goal tra Mantova e Matelica.



Ganz porta avanti i blu con un tocco ravvicinato. Volpicelli in anticipo di testa ristabilisce la parità. Ancora Ganz su calcio di rigore riporta il Mantova in vantaggio. Tripletta, con il secondo rigore realizzato, per Simone Andrea Ganz figlio d'arte il padre Maurizio attaccante di ottimo livello ex Inter – Milan e oggi allenatore della squadra femminile del Milan. Goal sensazionale di Di Molfetta da 40 metri, molto sorpreso per non dire impacciato il portiere Cardinali. Calcagni in diagonale accorcia le distanze. In contropiede Keddira chiude definitivamente. A Mantova, Matova batte Matelica 5-2 Risale il Perugia con la seconda vittoria consecutiva, Melchiorri fa fare una brutta figura Pizzignacco. Il raddoppio è di Bianchimano. A Legnago, Perugia batte Legnago 2-0. Profonda crisi per il Gubbio che cade anche Fermo. I rossoblu in vantaggio su rigore con Sainz Maza su rigore, si fanno rimontare e superare dai gialli di Antonioli. Il pareggio arriva con un destro incrociato di rara bellezza di Neglia. Su rigore ancora con Neglia il definitivo sorpasso. A Fermo, Fermana batte Gubbio 2-1.