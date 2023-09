Serie C, la Juventus NG vince ad Ancona

Primo squillo della Juventus NG, i bianconeri conquistano i primi tre punti stagionali e muovono la classifica. Pronti via e subito occasione per gli ospiti, con Turicchia che s'infila dalla sinistra, va alla conclusione incrociata e la palla si spegne sul fondo. Dall'altra parte reazione dorica con Paolucci che serve Saco, il piattone finisce sul fondo da buona posizione. La Juve NG sblocca la partita al 38'. I bianconeri riconquistano palla sulla trequarti e puntano la porta avversaria con Yildiz che lascia partire una gran conclusione che s'infila in porta. Vantaggio Juventus che dura appena tre minuti. L'Ancona la pareggia con Spagnoli che devia in porta il crossa dalla sinistra. Bel gol del giocatore dorico. All'intervallo è 1-1. Nella ripresa sono i padroni di casa a sfiorare per primi la rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la girata di testa di Kristoffersen viene salvata sulla linea da Mulazzi. Buon momento Ancona che prova ancora ma manca di precisione. Al 57' che occasione per i marchigiani con Peli, la conclusione è sull'esterno della rete da ottima posizione. A tenere in partita i bianconeri ci pensa Daffara con una super parata su Paolucci. Sul cambio fronte la Juventus NG passa in vantaggio con Cerri, servito in profondità il numero 9 entra in area sigla il 2-1. Daffara salva tutto in un minuto al 77'. Prima sul colpo di testa Kristoffersen, poi l'azione prosegue e sul tiro di Marenco si allunga a deviare in angolo. La Juve resiste e vince 2-1. Prima vittoria stagionale per i bianconeri.