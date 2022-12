Serie C: Reggiana di misura a Imola è campione d'inverno

Il decimo risultato di fila vale il primato in classifica al termine del girone di andata per la Reggiana di Aimo Diana. L'Imolese cede di misura e dopo due pari di fila, incassa un ko che rimanda ancora la vittoria. L'ultimo successo dei rossoblu risale al 30 ottobre contro la Fermana. Al 12' episodio da rivedere in area emiliana. De Feo lancia Stijepovic che entra in area, il giocatore dell'Imolese finisce a terra dopo un contatto con Luciani il direttore di gara lascia proseguire. Dall'altra parte le proteste degli ospiti che sugli sviluppi di un calcio di punizione chiedono un calcio di rigore per un tocco di mano sulla conclusione di Kabashi. Al 29' l'Imolese riconquista il pallone a centrocampo con De Feo, che palla al piede punta la porta, il mancino sfiora il palo. Il gol che sblocca la partita al 33' quando sul cross dalla sinistra il colpo di testa di Cremonesi vale il vantaggio della Reggiana.

La replica dell'Imolese è in una conclusione dalla distanza che finisce sul fondo, il primo tempo si chiude con la Reggiana avanti 1-0. Nella ripresa si riparte dalla metà del secondo tempo con l'Imolese a provarci alla ricerca del pareggio con un paio di punizione senza esito. All'80' altre proteste della squadra di Anastasi che chiede un altro calcio di rigore per un tocco di mano in area Reggiana sul un cross di Cerretti. Anche in questo caso l'arbitro lascia proseguire. Non succede più niente, la Reggiana difende il vantaggio e dopo quattro minuti di recupero festeggia il successo che vale il primato al giro di boa del campionato.