Serie C sempre in campo, ecco il turno infrasettimanale

La C ritorna di sera e di martedì. Non é una novità, né sarà un unicum. Giornata numero 4, con un sacco di incroci pericolosi. E un big match, posticipato a domani sera, che è scontro tra le lepri di questa prima fase. Torres e Carrarese, 3 su 3 e ne resterà al comando soltanto una. E mentre il Pescara va a Sestri e la Lucchese riceve il Gubbio per capire quanto possano tirare alla vetta, è giorno o sera di prime risposte anche per le romagnole. Il Cesena per la prima volta al Manuzzi: Toscano chiede strada e continuità dopo il colpo di Pontedera, discorso più o meno applicabile anche al Rimini che a Pescara va a giocare contro il Pineto. La vittoria al pelo tra luci e ombre ottenuta con la giovane Juventus va ripetuta e soprattutto il percorso di crescita va marcato. Sarà la serata di Massimo Melucci allenatore capo per 90 che guiderà l'Entella, traghettatore che più traghettatore non si può, contro la Vis Pesaro prima di consegnarla, domani, al nuovo tecnico che potrebbe essere Fabio Gallo. Occasione Perugia contro il Pontedera, obbligo Spal contro la Next Gen della Juventus.