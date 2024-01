Serie C, via al ritorno: Cesena con l'Olbia, Rimini ad Arezzo

Giro di boa della C e la capolista Cesena, nel suo momento di massimo splendore, ritrova l'unica sin qui capace di batterla, l'Olbia. Era la prima di campionato del 3 settembre, 19 turni dopo lo scenario è ben diverso: i sardi sono penultimi, vengono da 3 ko e non hanno mai vinto nelle ultime 8, viceversa i bianconeri – che intanto stanno per cedere Bumbu al Gubbio – nello stesso lasso ha concesso solo un punto, nello scontro diretto con la Torres.

Torres che sta a -2, tiene un occhio sul Manuzzi e riceve la Recanatese. Altra sfida impari, sulla carta: i rossoblu nelle ultime 7 sono incappati in sole due X – mai in casa – i giallorossi vengono da 2 punti in 5 giornate.

Sfida che interessa il Rimini, che sta a -1 dai playoff e +4 dai playout ed è appaiato proprio alla Recanatese e alla sua prossima rivale, l'Arezzo. I ko contro Entella e Gubbio hanno chiuso una striscia utile di 12 partite: per evitare di tornare a guardarsi le spalle, i biancorossi – che intanto salutano il terzo portiere Passador, tornato al Torino causa risoluzione del prestito – devono riprendere a vincere.

Arezzo-Rimini è una delle tre partite del sabato pomeriggio: nelle altre, il fanalino di coda Fermana riceve una Carrarese terza e in cerca di tris di vittorie, mentre Vis Pesaro-Spal – entrambe reduci da 4 pari e un successo – è sfida da bordo playout. Ferrara cerca continuità al 2-1 sull'Olbia, che ha chiuso un digiuno da 3 punti cominciato il 26 ottobre.

È del 18 novembre invece l'ultimo urrà dell'Ancona, rinforzatasi in attacco e in attesa di un'Entella che, come lei, è nel limbo tra i due play-. Nella corsa al terzo posto, il Perugia – un punto in tre gare e fresco di cambio in panca – ospita la Lucchese, Pescara e Pontedera invece vanno dalle pericolanti Juventus NG e Sestri Levante. Completa il programma Pineto-Gubbio.





Nel video le parole di Christian Langella, centrocampista del Rimini