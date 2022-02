Suicidio Viterebese. Da 2-0, a 2-3

Viterbese - Teramo

Un mercato di riparazione di gennaio importante e la svolta sembrava esserci stata con le due vittorie consecutive con Imolese e Vis Pesaro. Il trend, contro una diretta concorrente alla salvezza con il Teramo, pareva proseguire quando ad inizio match D'Ambrosio di testa sblocca la partita. Vitebese padrona del campo e in controllo, Teramo in grande difficoltà e che acuisce le preoccupazioni quando Rosso tira la maglia di Volpicelli, rigore visto e accordato dal direttore di gara. Lo stesso Emilio Volpicelli con il sinistro mette una seria ipoteca sulla terza consecutiva e vista sull'uscita dalla zona play out. Il calcio è unico perché imponderabile. A difesa schierata, Pavlev strattona Bouah, anche in questo caso pochi dubbi e calcio di rigore. Trasforma Arrigoni. E qui cambia la partita. La Viterbese spreca con il doppio sombrero di Mungo al quale manca il terzo decisivo sul portiere Perucchini, poi con i laziali sbilanciati, abruzzesi veloci e velenosi con Berardocco e parità ristabilita. Destro incrociato di giustezza. Altro contropiede per il sorpasso ad una Viterbese spaccata in due. Berardocco per De Grazia entrato nella ripresa con il sinistro, e abruzzesi avanti. La Viterbese perde anche la testa, con Murillo ammonito e seppur in maniera lieve, mani addosso all'arbitro che estrae il secondo giallo a stretto giro. Pomeriggio difficile per i laziali di Francesco Punzi. Allo Stadio Enrico Rocchi di Viterbo, Teramo batte Viterbese 3-2.