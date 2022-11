Supercoppa Donna: vince la Roma ai rigori con la Juventus

Allo Stadio Tardini di Parma la Roma vince la Supercoppa Italiana battendo ai calci di rigore la Juventus per 5-4, dopo i tempi supplementari il risultato era di 1-1 in virtù delle reti di Boattin per le bianconere e Giacinti per le giallorosse. Alla lotteria dei calci di rigore vince la Roma: a segno per le giallorosse Giugliano, Linari, Lázaro e Haavi. Fenomenale Ceasar tra i pali, che si oppone prima a Girelli e poi, sull’ultima chance per tornare in parità, a Cantore. La Supercoppa, la prima nell’era del professionismo, se la aggiudica la squadra del tecnico Spugna.