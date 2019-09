Uefa: decise le sedi delle prossime finali di Champions. Nasce una nuova competizione per club

Il comitato esecutivo della Uefa ha ufficializzato le sedi delle prossime finali di Champions League. Dopo la sfida di Istanbul, la finale del 2021 si giocherà a San Pietroburgo, quella del 2022 a Monaco di Baviera e quella del 2023 allo stadio di Wembley, che ospita così la terza finale negli ultimi 10 anni e l'ottava nella sua storia. Cambiamenti anche nella Nations League, con la Lega D (di cui fa parte San Marino) che passa ad avere sette squadre, con le altre che passeranno a 16 squadre divise in 4 gironi. La vera novità è però l'introduzione di una nuova competizione Uefa, l'Europa Conference League, pensata per le squadre di federazioni più in basso nel ranking. La nuova competizione dovrebbe partire nel 2021, e nelle prossime settimane dovrebbero essere dati nuovi dettagli.