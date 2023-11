Victor, è tempo di derby

Nel servizio l'intervista a Stefano Cassani, allenatore Victor San Marino

Il Victor per proseguire la serie positiva che dura da 5 giornate, la Sammaurese per interrompere la serie negativa di due sconfitte consecutive, con una sola vittoria nelle ultime 4 giornate. Domani ad Acquaviva si gioca il derby e i due allenatori devono fare i conti con numerose assenze. Mirko Taccola non avrà Gasperoni squalificato, Pacchioni e Tacconi infortunati, oltre a Lorenzo Capicchioni impegnato con la Nazionale Sammarinese. Discorso analogo per Stefano Cassani che dovrà rinunciare ai nazionali Tosi e Lazzari e al difensore De Santis ancora alle prese con uno stiramento.

Le belle notizie invece arrivano dal recupero di Nicholas D'Este come conferma il tecnico biancoazzurro. D'Este quindi recuperato anche se non è detto che partirà dall'inizio. Un dubbio che il tecnico scioglierà solo pochi minuti prima della partita. Per il resto non dovrebbero esserci grandi novità anche se l'avversario, come sottolinea Cassani, è di quelli da prendere con le molle.

Nel servizio l'intervista a Stefano Cassani, allenatore Victor San Marino