Vis Pesaro: basta un gol di Fedato

Solo due punti nelle ultime tre giornate per la Vis Pesaro, che va in cerca di una vittoria che manca da quasi un mese. Discorso analogo per il San Donato Tavarnelle, reduce da due sconfitte consecutive. Meno di un quarto d'ora e Sassarini è costretto al primo cambio, si fa male Rossoni, dentro Bakayoko. La prima occasione è per la Vis Pesaro. Punizione di Marcandella, prolunga Bakayoko per il colpo di testa di Cannavò che non sorprende Cardelli, nonostante una deviazione. La reazione del San Donato è tutta nella conclusione dalla distanza di Bovolon, bloccata da Farroni. Non è giornata per i padroni di casa, anche Marcandella è costretto ad uscire dal campo. La prima frazione si chiude con il tentativo di Cannavò, nessun problema per il portiere ospite. La ripresa invece si apre con una clamorosa palla gol per la formazione toscana. Calamai lavora un bel pallone sull' out di destra e serve Noccioli che da due passi, non inquadra la porta avversaria. Come spesso accade nel calcio, ribaltamento di fronte e la Vis Pesaro passa in vantaggio. Traversone di Zoia per il colpo di testa vincente di Fedato. Splendida scelta di tempo dell'attaccante biancorosso e nulla da fare per il portiere Cardelli, vanamente proteso in tuffo. E' il gol che regala i tre punti alla Vis Pesaro. La squadra di Sassarini conquista la terza vittoria stagionale e sale a 12 punti, in piena zona play-off.