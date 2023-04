4 gol, 2 rossi e ancora tutto aperto: 2-2 tra Cosmos e Tre Penne

A Montecchio si respira un clima da finale, e non potrebbe essere altrimenti. Cosmos-Tre Penne è uno spareggio per il primo posto che però si chiude senza vincitori né vinti. Termina 2-2 con i ragazzi di Stefano Ceci che restano in vetta con un solo ma preziosissimo punto di vantaggio. Nei primi minuti il Tre Penne cerca più volte la profondità: Badalassi aggancia, si gira e calcia in una frazione di secondo. Il mancino a giro del 95 si stampa sulla traversa, chance clamorosa. É il preludio però al vantaggio di Città: Pieri riesce a toccare con la punta e mettere lo stesso Badalassi a tu per tu con Simoncini. Colpo da biliardo e 1-0 Tre Penne dopo 600 secondi appena. E per il Cosmos piove sul bagnato: durante l’esultanza Maggioli colpisce Tisselli e il direttore di gara estrae il rosso diretto per il centrale gialloverde. Sotto di un gol e di un uomo, inizio shock. Anche perché il Tre Penne non si ferma: Ceccaroli per Vandi, destro che dà solamente l’illusione del 2-0 ed esce di un soffio. I biancazzurri insistono: Gai arriva fino al limite e chiama alla grande risposta Simoncini che si distende in corner. Ma il Cosmos - nonostante l’inferiorità numerica - ha il merito di non uscire dalla partita e, alla prima vera occasione, la pareggia: cross telecomandato di Pastorelli, Prandelli buca Migani con la specialità della casa, il colpo di testa. Sono 17 in campionato per il 9 di Berardi, sempre più capocannoniere.

Match ad alta tensione, anche nella ripresa: Pastorelli in mezzo, scivolata decisiva di Righini a sporcare il destro a botta sicura. Dall’altra parte slalom ubriacante di Ceccaroli in area, la deviazione di Palazzi a momenti non inganna Simoncini. Tre Penne vicino al nuovo vantaggio, così come quando Pieri non inquadra lo specchio in estirada sul cross basso di Nigretti. Un’altra svolta potrebbe arrivare al minuto numero 57: Tisselli a gamba tesa su Nisi, secondo giallo e si torna in parità numerica. É 10vs10 per l’ultima mezz’ora. E la sfida non cala d’intensità: il Cosmos si fa infilare in contropiede, Badalassi serve Nigretti che salta Simoncini e finisce a terra. Nessun dubbio per il direttore di gara che indica il dischetto. Dagli 11 metri Righini incrocia con il destro, Simoncini intuisce e tocca ma non basta. 2-1 e Città torna avanti. Ma questo Cosmos-Tre Penne non finisce mai. 90’: ultimi assalti di Serravalle, ennesimo cross di Pastorelli, stop e tiro del neo-entrato Sapucci che lascia di sasso Migani. La panchina gialloverde esplode, il Cosmos fa 2-2 e il distacco resta invariato, +1 Tre Penne. A 3 giornate dal termine lo Scudetto del calcio sammarinese non ha ancora un padrone.