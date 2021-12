Continua senza sosta il mercato del Victor San Marino che oggi annuncia di aver ingaggiato anche Mattia Cola, classe 2003, centrocampista della Nazionale U19, proveniente dalla Sammaurese. Cola è cresciuto nelle giovanili di San Marino Academy, Bologna e Cesena. Cola in Nazionale è andato in rete lo scorso novembre contro la Turchia in una delle partite valevoli per la qualificazione al Campionato europeo di categoria.