Alessandro Golinucci: "Siamo pronti. Contro il Liechtenstein è una partita speciale"

Alessandro Golinucci

Alle 20:45 la sfida di Nations League tra San Marino e Lichtenstein. Quella di questa sera sarà la settima volta che le due nazionali si affrontano. Nei precedenti 4 amichevoli e due partite di Nations League con un bilancio per i i Titani di 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte. Una partita speciale per il giocatore della Virtus, Alessandro Golinucci che proprio contro il Liechtenstein il 31 marzo del 2015 ha vestito per la prima volta la maglia da titolare con San Marino dopo l'esordio di quattro giorni prima a Lubiana.