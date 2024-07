Arbitri: Delvecchio a Tirrenia per il torneo International Beach Soccer

Nuovo ed importante risultato per Raffaele Delvecchio: il fischietto dell’ASA è stato infatti inserito tra gli arbitri del International Beach Soccer, torneo internazionale tenutosi a Tirrenia dal 3 al 7 luglio scorso. Dodici le nazionali coinvolte, otto nella Division A e 4 nella Division B.

Delvecchio è stato coinvolto in ben nove incontri sia come arbitro che come cronometrista. Presente anche - proprio in qualità di cronometrista - nella finalissima della Division A tra Italia e Svizzera giocata ieri e diretta assieme ai colleghi Andrei Karhu (Estonia), Laurynas Arzuolaitis (Lituania), Tomáš Nejedlý (Rep. Ceca), e Stefania Bonnici (Malta). Per la cronaca gli Azzurri di Emiliano Del Duca hanno battuto gli elvetici 3-2 vincendo il torneo e qualificandosi così alla fase finale dell’Europeo che si terrà ad Alghero il prossimo settembre.