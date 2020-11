Arrigoni promuove Varrella: "Dubito sia stata la sua ultima, ha fatto un gran lavoro"

Daniele Arrigoni

L'ultima di Nations League è stata anche la prima gara ufficiale della Nazionale maggiore da quando Daniele Arrigoni è diventato direttore dell'area tecnica della FSGC: "Si è visto che la squadra ha dato tutto, riuscendo anche a fare un buon calcio - dice l'ex allenatore di Cagliari e Bologna - onestamente, mi ero un po' preoccupato dopo l'amichevole con la Lettonia, però stasera è stato fatto un buon lavoro e probabilmente, senza l'espulsione, avremmo visto un altro risultato. Qui ci sono delle eccellenze e del materiale per arrivare a trovare almeno una vittoria. Chiaramente nelle prossime qualificazioni mondiali sarà difficilissimo, perché gli incontri saranno squilibrati. Ma quando ci si troverà a giocare ancora contro nazionali alla nostra portata secondo me dovremmo essere in grado di cercare di vincere".





Essendo arrivati a fine ciclo c'è da decidere se confermare o cambiare il CT e in questo, considerando il suo ruolo, molto passerà dalle idee di Arrigoni: "Abbiamo due mesi di tempo, anche se le scelte andranno fatte prima. Io farò proposte alla Federazione, che deciderà in base a ciò che ritiene opportuno. Io ho molti dubbi che questa sia stata l'ultima di Franco Varrella. Ha fatto un gran lavoro e la questione è da valutare bene, prima di fare quel passo lì è meglio pensarci bene".