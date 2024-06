Nel video l'intervista a Nicola Berardi

Il Tre Penne affronterà i maltesi del Floriana nel turno preliminare di Conference League. “Ci stiamo già allenando per questa partita . afferma il neo tecnico Nicola Berardi - l'unico rinforzo sarà quello di Boccioletti che ho avuto come me al Cosmos”.

Nel video l'intervista a Nicola Berardi