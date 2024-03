Bivio per la C: Victor con l'Aglianese e scontro diretto Carpi – Ravenna

Il Victor San Marino è atteso ad Agliana, dove domani ore 14.30 affronta l'Aglianese di Ciccio Baiano ormai molto staccata dalle prime posizioni ma ancora in grado di centrare gli sterili play off di Serie D. I nero/verdi cercheranno di far dimenticare ai propri tifosi la sconfitta di domenica scorsa a Ravenna che di fatto, ha escluso i toscani dalla corsa alla serie C diretta. Per farlo dovranno battere una diretta concorrente per i play off, la sorpresa del campionato Victor San Marino, che al contrario, portando a casa un risultato positivo, continuerebbe a cullare il sogno promozione, anche approfittando dello scontro diretto il big match della 27° Carpi – Ravenna.

Stefano Cassani recupera i centrali difensivi De Queiroz e Lombardi così come il centrocampista Lattarulo, i tre erano squalificati nel match vinto per 2-1 domenica scorsa con il Mezzolara. Una novità in società. Il nuovo Presidente del Victor San Marino Emiliano Montanari ha recentemente ceduto il Legnano, altra società di sua appartenenza, all'imprenditore torinese Enea Benedetto. A questo punto Montanari detiene la proprietà esclusivamente del Victor San Marino.