Calcio Femminile, Massimo Ricci: "Obiettivo salvezza e valorizzazione delle giovani per la San Marino Academy"

Massimo Ricci

Domenica la prima giornata del campionato di serie B. La San Marino Academy si presenta ai blocchi di partenza con la solita voglia e determinazione per raggiungere il prima possibile l'obiettivo della stagione. Una squadra giovane con alcune calciatrici di esperienza come la capitana Yesica Menin. La valorizzazione delle giovani, con il sogno di vedere altre ragazze del Titano percorre le orme di Chiara Beccari. Domenica il debutto in campionato, la sfida contro la neo promossa Bologna, squadra di qualità.

(Nel video l'intervista con Massimo Ricci, allenatore San Marino Academy Femminile)