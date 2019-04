Calcio Giovanile: 1° Reggini Cup quadrangolare riservato a squadre Under 12

Sul terreno che solo 12 ore prima aveva visto il trionfo del Tre Fiori in Coppa Titano è andato in scena il primo Trofeo Reggini riservato a squadre giovanili under 12. Un torneo, organizzato dalla Titano Academy che ha visto protagoniste 4 squadre: il Pennarossa neo campione Sammarinese, il Misano allenato da Ivano Bonetti, Santarcangelo e Delfini Rimini. Quadrangolare cominciato questa mattina e che ha visto le squadre confrontarsi in diverse partite, tempi da 20 minuti. Tutta una serie di risultati, ha portato alla finale primo e secondo posto che ha visto primeggiare il Misano per 4-3 sul Santarcangelo. Il Pennarossa, allenato dal duo Bacciocchi-Quaranta si è aggiudicato il terzo posto battendo nella finalina i Delfini Rimini per 9-4. Un torneo riuscitissimo, grazie anche alla bella giornata pre-pasquale e che vista la grande partecipazione di pubblico, è destinato a durare nel tempo