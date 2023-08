Calcio, Marco Ragini in Tajikistan: "Un grande passo avanti per la mia carriera"

Marco Ragini sarà il supervisore dell'area tecnica delle Nazionali di calcio del Tajikistan. L' "allenatore giramondo" ricoprirà un nuovo ruolo, sarà infatti chiamato ad analizzare l'attività delle nazionali dall'under 15 alla maggiore in collaborazione con i commissari tecnici. Inoltre, Marco Ragini sarà docente per gli allenatori delle Federazione e dei club nei corsi di formazione. Marco Ragini ha siglato ieri l'accordo con la Federazione del Tajikistan, una collaborazione importante che potrebbe essere implementata nel corso dei prossimi mesi. Una nuova avventura per il sammarinese Marco Ragini dopo le esperienze in Svizzera, Grecia, Olanda, Repubblica Ceca, Lituania, Slovacchia, Congo, Nigeria, Mongolia, Portogallo, Malesia e naturalmente San Marino con il Tre Fiori e il San Marino Calcio.

"Questa esperienza è molto importante per me, ha detto Marco Ragini a San Marino RTV, perché mi da la possibilità di fare un grande passo in avanti per la mia “cultura calcistica”. Essere scelto e apprezzato per il proprio profilo professionale da una Federazione importante nel Continente Asiatico mi lusinga e nello stesso momento mi carica di molte responsabilità. Per questo ho accettato questa proposta. La Federazione Tajika ha fiducia in me e lo ha dimostrato con questa proposta. Sarà una collaborazione molto intensa e spero di dare il mio contributo in modo determinante già dai primi giorni".

La Nazionale del Tajikistan sarà impegnata nelle qualificazioni ai mondiali a novembre e nell’Asian Cup a gennaio. Inoltre la Nazionale U23 è in corsa per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. A settembre il il mini girone di qualificazione sarà giocato proprio in Tajikistan nella capitale Dushanbe.