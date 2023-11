Calcio, Under 21: Italia travolgente nel 7-0 a San Marino

San Marino e Italia under 21 sono tornate a sfidarsi a distanza di 34 anni. (Foto: FSGC)

Troppa Italia per San Marino che tornano a distanza di 34 anni a sfidarsi a livello di under 21. La partita dello Stadium si apre nel segno della tradizione con gli sbandieratori di San Marino e Faenza. La squadra di Nunziata parte subito forte e al terzo già centra la traversa con Volpato. Passano pochi secondi e gli Azzurrini trovano il vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Lorenzo Pirola.

La squadra di Cecchetti tenta di contenere i pari età dell'Italia come può e una mano, o meglio le mani ce le mette Amici con due interventi importanti nel giro di un minuto a cavallo del 17'. La resistenza sammarinese dura fino al 29' quando Gnonto risolve la mischia in area e firma il raddoppio.

L'attaccante del Leeds va in rete per la personale doppietta al 38' sfruttando l'assist di Esposito. Il primo tempo di San Marino – Italia si chiude sul 3-0 per gli Azzurrini, anche per il provvidenziale salvataggio sulla linea di Giambalvo.

Nella ripresa bastano 40 secondi all'Italia per il poker. Nel tabellino ci entra Cristian Volpato, il giocatore del Sassuolo entra in area sulla sinistra e batte Amici. I Titani si fanno apprezzare per uno spunto di Giocondi, che riesce a liberarsi, ma non ad arrivare alla conclusione.

Poi l'Italia segna il 5-0 con un piatto destro da dentro l'area di rigore di Fabbian sul cross dalla sinistra di Calafiori. Al 61' il direttore di gara concede il penalty per una trattenuta ingenua di Matteoni su Gnonto. Sul dischetto si presenta Esposito che non sbaglia per il 6-0. Al 70' bello spunto di Santi che riesce a liberarsi per servire Sensoli in area, ma da posizione invitante il numero 19 manda alto. Sul cambio fronte gran botta del giocatore del Paris Saint German N'Dour che Amici riesce a respingere. Il definitivo 7-0 all'83' con Bianco che chiude la sfida con il netto successo dell'Italia su San Marino.