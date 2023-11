Calcio, Under 21: troppa Italia per San Marino

34 anni dopo la prima volta torna al San Marino Stadium la sfida tra Under 21 di San Marino e Italia. Gli azzurrini del ct Carmine Nunziata impiegano 5 minuti per sbloccare la partita con Pirola, il capitano dell’Italia firma l’1-0. Poi ci pensa Gnonto con una doppietta tra il 30’ e il 38’. Nella ripresa il poker azzurro dopo 40 secondi con Volpato. Nel tabellino entra anche il neo entrato Fabbian. Al 61’ ingenuità di Matteoni che strattona Gnonto su un pallone in verticale e il direttore di gara concede il rigore. Sul dischetto si presenta Esposito che non sbaglia. All’83’ il 7-0 con Alessandro Bianco con un tiro da fuori area.