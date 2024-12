Campionato: 12ª giornata ricca di "big match"

6 squadre in 6 punti: una lotta entusiasmante, con la dodicesima giornata che rischia di essere un primo snodo importante per questo Campionato Sammarinese. Si affrontano, infatti, le squadre che vanno dalla seconda alla quinta posizione: sabato occhi puntati su Cosmos-Tre Fiori, domenica su La Fiorita-Fiorentino. Partendo dal primo scontro diretto: da una parte i gialloverdi hanno ripreso a correre con il poker nel derby contro la Folgore, dall'altra il Tre Fiori è una delle formazioni più in forma del momento. Quattro vittorie consecutive, cinque con la Coppa Titano. Con Badalassi out, non ci sarà l'atteso scontro tra bomber con Matteo Prandelli. I due – a quota 8 gol - sono alle spalle di Emiliano Olcese, al momento capocannoniere con 9. Sarà lui a guidare la banda di Stefano Ceci contro il Fiorentino, rivelazione della prima parte di stagione: 23 punti e terzo posto per i rossoblu di Tarini, -2 da Montegiardino che vuol rimanere a contatto della capolista Virtus. Proprio i neroverdi saranno attesi dal terzo big match del 12° turno, contro il Tre Penne. Città è ancora imbattuta ma si trova a 11 punti di distanza da Acquaviva, complici i 9 pareggi in 11 giornate. Per sperare in una clamorosa rimonta, il Tre Penne non può prescindere da una vittoria. Buonocunto e compagni però arrivano da 5 successi di fila.

In diretta su San Marino RTV, invece, un altra sfida interessante: quella tra un Murata “incerottato” - soprattutto tra i pali – e un San Giovanni in salute, voglioso di scalare la classifica. Si gioca sabato alle 15 a Fiorentino. Completano il programma Faetano-Folgore, Cailungo-San Marino Academy, Pennarossa-Juvenes/Dogana e Domagnano-Libertas.