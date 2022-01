Campionato al bivio: oggi si decide se giocare o rinviare

Oggi la Federcalcio deciderà se posticipare o meno la ripresa del campionato sammarinese, in teoria fissata per questo fine settimana. Ieri sera c'è stato l'incontro consultivo tra le 15 società e la FSGC, che nel pomeriggio prenderà la decisione definitiva, considerando che diverse squadre hanno casi di positività all'interno del gruppo. Non è da escludere nemmeno la riformulazione del format del campionato, nel caso in cui lo stop si protraesse per un lungo periodo. Tra sabato e domenica si dovrebbe giocare il 14° turno, dopodiché ne resterebbero altri 16 di stagione regolare più i playoff, che eccezion fatta per le finali si disputerebbero con gare di andata e ritorno.