Campionato: colpo Virtus con La Fiorita, vincono Fiorentino e Murata

Il risultato a sorpresa dell'infrasettimanale è il successo allo Stadio Federico Crescentini della Virtus contro La Fiorita. La squadra dell'ex Luigi Bizzotto la sblocca al 27' con un grandissimo gol al volo di Angeli, palla che Venturini riesce anche a toccare ma non a deviare. Nella ripresa il raddoppio di Raiola arriva all'81'. Grossa ingenuità di Di Maio che serve di fatto l'assist del raddoppio al giocatore della Virtus. Pari con reti tra Tre Fiori e Domagnano. Vantaggio della squadra di Sperindio all'8' con Cuzzilla che fa tutto da solo per poi lasciar partire un gran mancino con palla sotto la traversa. Una rete che si candida a gol più bello della giornata. Tre minuti più tardi la risposta del Domagnano è con Bacchiocchi che risponde alla grandissima a Cuzzilla, conclusione di prima intenzione dal limite e palla sotto l'incrocio. A Domagnano finisce 1-1. Nella cornice del San Marino Stadium vince il Murata contro il Cosmos per 3-0. Il vantaggio della squadra di Achille Fabbri è un gran gol di Bernardi. Sul cross dalla destra, conclusione al volo e portiere battuto. Nella ripresa il raddoppio del Murata arriva su calcio di rigore per il fallo su Comuniello. Sul dischetto si presenta Cangini che non sbaglia al 52'. Il definitivo 3-0 porta la firma di Genghini al 79' che concretizza in rete lo schema su calcio d'angolo che chiude definitivamente la partita. Rotondo 5-0 del Fiorentino alla Juvenes/Dogana.

Apre le marcature Abouzziane dopo dieci minuti, sul pallone in verticale, l'attaccante rossoblu entra in area e non sbaglia. Al 26' il raddoppio di Ben Kacem che servito sulla destra, rientra sul mancino e di precisione mette la palla sul palo lontano. Nella ripresa il tris del Fiorentino sull'asse Ben Kacem /Abouzziane, con il primo che ruba palla e poi serve un pallone comodo comodo al secondo al 49'. Doppietta anche per Ben Kacem al 57', quando, a campo aperto, viene servito sulla destra e una volta entrato in area batte il portiere avversario. Definitivo 5-0 all'87' con Colagiovanni, gran palla di ritorno di Ben Kacem per il compagno che poi tocca di destro sull'uscita del portiere. Fiorentino 5 , Juvenes/Dogana 0.